Acr Messina, ecco il nuovo responsabile dell’area tecnica

20 settembre 2018 18:34

Annunciato l’accordo con il nuovo responsabile dell’area tecnica del Messina: affiancherà il ds Polenta

La società di Sciotto ha reso noto l’accordo con il 42enne Salvatore Castorina, che affiancherà il direttore sportivo Adriano Polenta ricoprendo il ruolo di responsabile dell’area tecnica. Castorina, lo scorso anno ad Acireale, ha iniziato la stagione come direttore sportivo della Palmese.

Intanto prosegue il programma di allenamenti settimanali in vista della gara di domenica contro l’Igea Virtus: stamattina è stata svolta una seduta atletica, mentre nel pomeriggio i biancoscudati hanno effettuato un allenamento tattico. In gruppo David Biancola, che ha partecipato anche alla partitella a ranghi misti disputata su campo ridotto. Domani le parole di Infantino in conferenza.