Messina, scuole di Ganzirri e di Bisconte: al via la firma per l’inizio dei lavori

5 settembre 2018 20:42

Domani la firma del contratto per l’inizio dei lavori di ristrutturazione dei due plessi a Messina

Domani, giovedì 6, alle ore 11.30, negli uffici della Segreteria Generale di Palazzo Zanca, presente l’assessore alla Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici, Roberto Vincenzo Trimarchi; il segretario generale, Antonio Le Donne; il dirigente del dipartimento Manutenzione Immobili Comunali, Francesco Ajello; e l’amministratore unico e legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, Ingegneria e Costruzioni S.r.l., Rosario De Domenico; sigleranno il contratto relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti e la sistemazione delle aree esterne delle scuole materna Ganzirri ed elementare Bisconte. L’appalto, conferito in base ai patti, alle clausole e alle condizioni contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto, è stato aggiudicato per un importo complessivo di 391.103,85 euro, di cui 362.298,98 euro per lavori al netto del ribasso d’asta del 30,62 per cento e 28.804,87 euro per gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. Il contratto è stipulato a misura. Il tempo utile per l’ultimazione degli interventi in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, è fissato in 270 giorni naturali e continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna.