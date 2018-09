Messina, De Luca a lavoro sui fondi extra bilancio

16 settembre 2018 21:05

De Luca e la sua squadra a lavoro per la rimodulazione dei fondi extra bilancio del Comune di Messina: ecco tutte le criticità e le soluzioni individuate

Si è conclusa a Palazzo Zanca la riunione di sindaco e assessori per la ricognizione e la rimodulazione dei fondi assegnati alla città di Messina.

“Dopo sette riunioni– scrive il sindaco- abbiano concluso la ricognizione dei fondi assegnati alla città di Messina (come alle altre 13 città metropolitane) da 8 programmi e misure regionali e statali per un importo complessivo di oltre 500 milioni di euro.

I programmi: Patto per Messina , Pon Metro 2014-2020, Poc Metro, Agenda Urbana ITI, Pon Inclusione, Pac Anziani, Pac Infanzia, L. 328 Piani di Zona. Totale volume finanziamenti € 508.979.000,00“.