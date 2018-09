L’Irccs scommette sulla teleneuroriabilitazione: a Messina il primo network nazionale sulle nuove frontiere della medicina

28 settembre 2018 10:07

L’Irccs di Messina scommette sulla teleneuroriabilitazione: realizzato un protocollo riabilitativo con apparati tecnologici e soluzioni informatiche

Un progetto con protocolli riabilitativi, apparati tecnologici e soluzioni informatiche per la teleriabilitazione. A Messina la sanità diventa digitale, lo conferma il dottor Bernando Alagna dell’Irccs Bonino-Pulejo: “Abbiamo strutturato un network nazionale di teleneuroriabilitazione. Lo scopo del progetto e’ realizzare un’unica piattaforma definendo le buone pratiche. Quando nel 2015 questa iniziativa parti‘- conclude- vide una rete di 18 Irccs. Adesso la teleriabilitazione, e’ bene ricordarlo, non e’ solo on line ma anche off line”.