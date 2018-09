1 settembre 2018 22:25

Messina: spettacolare incidente in centro città. Una volante della Polizia, impegnata in un inseguimento, ha speronato due auto in via Battisti

Incredibile quanto successo a Messina poco fa: una volante della Polizia, mentre inseguiva un’auto, ha speronato altre due vetture. Le forze dell’ordine e l’auto inseguita provenivano da via Garibaldi ed hanno svoltato in controsenso verso via Battisti: nel sinistro ci sarebbero alcuni feriti.