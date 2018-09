Messina: accordo Comune-Coni: riaprire gli impianti sportivi che oggi sono chiusi

8 settembre 2018 21:15

Messina: avviata una azione volta alla riapertura, nel più breve tempo possibile, degli impianti che oggi sono ancora chiusi

Al termine di un lungo e proficuo incontro avvenuto nella mattinata odierna tra il Fiduciario Locale del CONI Francesco Giorgio e l’Assessore allo sport del comune di Messina, Giuseppe Scattareggia, è stata avviata una azione volta alla riapertura, nel più breve tempo possibile, degli impianti che oggi sono ancora chiusi. E’ stato concordato un cronoprogramma d’interventi e di valutazioni. Lunedì e martedì prossimi l’assessore e gli uomini del dipartimento sport ed impiantistica insieme al Fiduciario CONI Giorgio, effettueranno un sopralluogo in tutte quelle strutture che non hanno custodia diretta o indiretta e che oggi sono chiuse. Al termine di questa visita, l’Assessore con il supporto del rappresentante del Coni di Messina, definirà le norme transitorie per l’uso delle palestre e delle strutture senza custodia. Questa regolamentazione che avrà applicazione presso che immediata, consentirà di poter riconsegnare, pur se con regole diverse, gli impianti alle società che così potranno riprendere la loro attività. Il Coni è pronto a farsi garante del rispetto degli accordi che verranno presi con le società. Le norme transitorie resteranno in vigore sino al termine della procedura che il Comune ha già avviato di affidamento in gestione attraverso una manifestazione d’interesse. Sia il Comune di Messina che il Coni hanno l’obiettivo garantire sicurezza ed un pieno utilizzo degli impianti sportivi cittadini, nel rispetto di modalità e tempistica degli affidamento che in taluni casi sono stati mal interpretati dalle società che hanno avuto, nel periodo trascorso, in uso le strutture sportive della città. “Da Delegato CONI ritengo che l’incontro odierno possa segnare l’avvio di un proficuo dialogo fra l’amministrazione comunale ed il Coni chiamato ad interpretare esclusivamente gli interessi dello sport e degli sportivi”.