Messina, torrenti a rischio: si riunisce la III Commissione

4 settembre 2018 15:48

Riunione della III Commissione consiliare sulla situazione dei torrenti nella zona sud di Messina

Si è riunita oggi la III Commissione consiliare (Igiene Cittadina, Rifiuti e Ambiente, Risorse Idriche, Torrenti, Sanità, Politiche della Salute, Interventi Igienico-Sanitari, Fiere e Mercati), presieduta nell’occasione dal vicepresidente vicario, il consigliere comunale Ugo Zante, con all’ordine del giorno la trattazione della problematica dei torrenti cittadini. Nel corso della seduta l’assessore Dafne Musolino, presente in Aula, ha risposto in modo esauriente ai quesiti posti dai consiglieri relativamente alla situazione dei torrenti nella zona sud, con particolare riferimento a quelli coperti da cementificazione. I lavori sono stati quindi aggiornati a martedì 11, alle ore 10.30 in prima convocazione e alle 11.30 in seconda, al fine di approfondire il medesimo argomento in presenza dell’assessore Massimiliano Minutoli e del dirigente della Protezione Civile Riccardo Pagano.