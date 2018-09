Messina, Giornate Europee del Patrimonio: ecco gli eventi culturali in città

20 settembre 2018 14:53

Messina partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio: sabato e domenica due appuntamenti al Chiostro del Palazzo Arcivescovile e nel salone della Biblioteca Regionale

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, promosse nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, sabato 22 e domenica 23, dalle ore 18 alle 20.30, nel Chiostro del Palazzo Arcivescovile e nel salone eventi della Biblioteca Regionale Universitaria “Giacomo Longo”, si svolgerà “Lascia che sia…..Prove aperte”, evento culturale nell’ambito dell’edizione 2018 de “L’Arte di condividere”, organizzato dalla Biblioteca Regionale, sotto l’egida del MiBac. La manifestazione culturale si snoderà attraverso momenti di reading poetici di composizioni di autrici del ‘500 e contemporanee e letture drammatizzate, inframmezzati da melodie jazzistiche. Arricchirà l’evento un’esposizione bibliografica a tema con testi tratti dalle collezioni della Biblioteca Regionale e pubblicazioni messe a disposizione da privati, unitamente a qualche manichino d’epoca abbigliato con costumi e accessori vintage; non mancheranno proiezioni di immagini pittoriche. In questa esperienza di condivisione con i fruitori, la dirigente responsabile della Biblioteca, Tommasa Siragusa, coordinatrice del progetto, sarà affiancata dai curatori Gabriella Bertuccini, docente di Scienze Sociali del liceo “E. Ainis” e ideatrice del progetto; Angela Barrese, docente e presidente dell’associazione culturale “Amici della Scocca”; e Rosalba Lazzarotto, docente e presidente dell’associazione culturale “Avantgarde”, che interverranno nell’esplicazione dei contenuti. L’ingresso è libero e non occorre prenotazione.