Messina, riparte la stagione sportiva dell’Asd GiocoSport

15 settembre 2018 11:25

Al via a Messina le attività dell’associazione A.S.D. Giocosport

Riparte a Messina la stagione sportiva dell’A. S. D. GiocoSport, associazione nata nel 2016 che svolge attività sportive e ludico-ricreative, crescendo e migliorando anno dopo anno, sempre di più.

A dimostrazione di tutto questo sono le attività che vengono gestite e sviluppate durante l’anno da professionisti, con la voglia di intrecciare lo sport, punto di riferimento per la crescita dell’individuo, al divertimento.

Da lunedì 17 inizieranno le due settimane di prova che l’associazione offre per svolgere le attività di calcetto, pallavolo, basket, arti marziali e danza.

Inoltre verrà presentata la disciplina dell’Offball, propedeutico per sport come pallamano e ufipallavolo, ottimo per bambini e ragazzi in età scolare e in più è una novità assoluta nel territorio messinese. Scopo del gioco è quello di eliminare tutti i giocatori che si trovano all’interno della metà campo avversaria attraverso due diverse azioni di attacco: Attacco a rete e attacco off.

Passa il tempo e aumentano le ambizioni, proprio come ci racconta Dario D’Amico, presidente dell’associazione: “L’A.S.D. Giocosport cresce anno dopo anno e questo è merito di tutti coloro che continuamente ci riempiono della loro fiducia. Quest’anno stiamo provando ad incrementare le nostre attività, per fornire sempre più servizi. Tutto questo a dimostrazione, se mai ci fosse bisogno di evidenziarlo, che i nostri progetti sono solidi e tendono a migliorare di volta in volta. Non ci fermiamo, superiamo ostacoli e cerchiamo di agevolare sempre di più i nostri tesserati, perché per noi lo sport è aggregazione, è un parte fondamentale per la crescita fisica e mentale di tutti”.