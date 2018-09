Rifiuti a Messina: arrivano le fototrappole per incastrare gli incivili

5 settembre 2018 15:31

Firmato l’accordo con la Messina Servizi Bene Comune: in città arrivano le fototrappole, 40 gli agenti che pattuglieranno il territorio

20 fototrappole a raggi infrassi per beccare chi butta la spazzatura fuori orario a Messina. È questo il nuovo asso nella manica dell’Amministrazione De Luca per punire una volta per tutte gli scaricatori abusivi e i cittadini che non rispettano le regole e gli orari per il conferimento dei rifiuti in città. Stamane il De Luca, nelle vesti di sindaco Metropolitano, ha siglato l’accordo con la Messina Servizi Bene Comune. Ben 40 gli agenti della Polizia Metropolitana che vigileranno sulla città e in particolare sulle zone dove più spesso si segnalano le discariche abusive, ovvero lungo i torrenti della città, spesso trasformati in discarica per il conferimento degli scarti delle attività edilizie. Controlli serrati anche per le strade della città dove sono posizionati i cassonetti.