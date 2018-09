Emergenza scuole a Messina, è caos doppi turni. Laimo: “Impensabile sottoporre gli alunni ad ulteriori stress”

7 settembre 2018 10:53

Il consigliere della V Circoscrizione Laimo interviene sulla questione emergenza scuole a Messina: “Genitori spaventati, i doppi turni sottoporranno ad ulteriori stress gli alunni”

In merito alle ultime vicende inerenti l’emergenza scuole cittadine interviene anche il consigliere della V Municipalità, Franco Laimo, ponendo seri punti di domanda inerenti i “diritti dell’infanzia “.

Laimo è in pieno accordo con il Sindaco di Messina De Luca in merito alla chiusura di tutte quelle strutture scolastiche non a norma previste dalla legge, inerenti la prevenzione ed indennità per la salvaguardia dei piccoli discenti e di tutto il personale scolastico, ma il problema, secondo Laimo, “nasce sulle modalità che le strutture non conformi ai sensi di legge, stanno pensando di adottare per eseguire l’esecuzione didattica”, asserisce Laimo: “trovo davvero che le modalità e le procedure pensate per eseguire l’anno didattico, ledano davvero ogni diritto dell’infanzia, mi domando perché, dunque, il problema non andava sollevato prima delle vacanze estive, cosicché le scuole avevano tutto il tempo per organizzarsi al meglio? Mi chiedo inoltre come sia possibile gestire la questione turni. Credo che il bambino non abbia più il giusto equilibrio del proprio crono tempo biologico sulla loro giornata di studio-ludico-ricreativo. Ritengo ancora, che le famiglie non possano assolutamente gestire tale situazione in quanto incongruente con tutti gli impegni quotidiani di lavoro e di famiglia”.

Credo inoltre che vi sia qualcosa di molto importante “il diritto allo studio” che deve essere garantito ed eseguito secondo precisi criteri educativi e pedagogici, ovvero dall’accesso al successo del personale percorso formativo.

Bisogna armonizzare le esperienze culturali, didattiche e ludiche di ogni discente; bisogna accendere i riflettori su un interesse superiore, la vita e l’equilibrio degli scolari che sono già soggetti a stress e sacrifici a propri“.

Il grido d’allarme di Laimo, accende i riflettori in particolar modo sulla questione logistica che si pensa di attuare.

“La vita di ogni bambino è sacra su tutti i fronti, era doveroso da parte degli enti competenti di eseguire ogni forma legale strutturale nei tempi previsti, senza intaccare adesso come non mai la vita scolastica di centinaia di bambini.

I genitori sono spaventati e probabilmente non pronti per affrontare una questione di questa portata, non sanno come ed in quali termini potranno accompagnare i propri figli a scuola.

Le circoscrizioni infine, conclude Laimo, rappresentano l’anello di congiunzione fra la gente e l’amministrazione comunale”.