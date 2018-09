Messina, dissesto idrogeologico e torrenti: all’Annunziata la “Giornata per la Custodia del Creato”

28 settembre 2018 14:18

Messina celebra la tredicesima Giornata per la Custodia del Creato, all’Annunziata workshop su “I torrenti messinesi e il dissesto idrogeologico”

In occasione della 13ma Giornata per la Custodia del Creato sul tema “Coltivare l’alleanza con la terra”, la Commissione diocesana per la custodia del Creato in collaborazione con l’ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, la Consulta delle aggregazioni laicali e la rassegna Armonie dello Spirito dell’arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, ha organizzato un momento di riflessione su “I torrenti messinesi e il dissesto idrogeologico”. L’incontro – anticipato alle 8,30 da un’escursione al Forte San Jachiddu, con attraversamento della sughereta – si svolgerà alle 10,30 presso l’Istituto delle Figlie del divino Zelo, all’Annunziata.