Messina. Dimissioni De Luca, intervengono i presidenti di quartiere: “Sindaco e consiglio depongano le armi”

10 settembre 2018 10:35

“Messina ha bisogno di un sindaco come De Luca”. I presidenti di quartiere fanno appello al consiglio comunale e al primo cittadino: “Trovate un accordo per il bene della città”

“Questo Consiglio Comunale potrebbe davvero essere il Consiglio più virtuoso della storia politica cittadina ed è per questo che vogliamo andiate avanti nel vostro lavoro e nella vostra importante rappresentanza. Questo Sindaco, è il Sindaco che questa Città aspettava da decenni. E lo diciamo con spirito di coscienza, al di la della posizione politica e dello schieramento di appartenenza, lo diciamo perché lo sentiamo dentro, come lo sentono tutti i cittadini messinesi e ne siamo certi, lo sentite anche voi!“- è quanto dichiarano i presidenti delle sei circoscrizioni di Messina, che, vista la minaccia di dimissioni del primo cittadino, fanno un accorato appello al consiglio comunale e al primo cittadino, affinché sindaco e civico consesso raggiungano un accordo per il bene della città.