Messina, il terremoto è doppio: De Luca si dimette dopo la scossa sismica, Palazzo Zanca verso uno tsunami!

28 settembre 2018 09:27

De Luca saluta la città, il sindaco di Messina si dimette

Il sindaco di Messina Cateno De Luca si dimette. Lo ha annunciato qualche minuto fa sulla sua pagina fb: “ci vediamo domenica 30 settembre alle ore 18:00 in piazza municipio per il comizio di commiato”. Nel documento allegato al post si legge che il primo cittadino si dimetterà giorno 8 ottobre. Il sindaco ha chiesto al presidente del Consiglio comunale la convocazione di una seduta straordinaria e urgente n giorno 6 ottobre per esaminare la relazione di inizio mandato, le misure indifferibili e urgenti per la salvaguardia degli equilibri economici- finanziari del Comune e delle partecipate e le dimissioni da sindaco. Il sindaco resterà in carica fino al 7 ottobre.