Messina, rinviato il consiglio comunale. De Luca: “Ognuno si assumerà le proprie responsabilità”

27 settembre 2018 22:40

Il sindaco di Messina: “Se il percorso non è condiviso non mi sento di iniziare a lavorare per la città”

Buco nell’acqua per il sindaco di Messina Cateno De Luca, rinviata la seduta del consiglio comunale di stasera. Il civico consesso avrebbe dovuto esprimersi sulla modifica del regolamento del consiglio comunale, ma gli emendamenti alla delibera da 33 sono saliti a 50. Slittà tutto a mercoledì prossimo, dal momento che il segretario Giovanni Bruno ha chiesto all’aula alcuni giorni per analizzarli, Cardile ha rinviato la seduta. Disponibili per un confronto in aula anche fino a tarda notte in consiglieri di LiberaMe e del M5S. Nonostante ciò è pace fatta con i consiglieri comunali e il sindaco. De Luca nella sua pagina facebook scrive: ” Il consiglio comunale è’ saltato e la discussione sulle modifiche al regolamento consiliare non è neanche iniziata. Non è un buon segno ! Ognuno si assumera’ le proprie responsabilità!”.