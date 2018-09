Messina, scontro De Luca-Consiglio comunale. Art.1: “Questo non è il tempo di ricatti”

3 settembre 2018 20:18

Articolo Uno: “Si rimanga nel merito delle questioni affrontandole nell’interesse della città. La priorità è Messina”

“La città di Messina vive da ormai troppo tempo una condizione precaria, con troppi problemi irrisolti, emergenze che diventano quotidianità, incapacità di costruire una visione condivisa del futuro della città. A pochi mesi dall’insediamento dell’Amministrazione De Luca e del Consiglio Comunale siamo di fronte ad un conflitto, i cui toni si sono esacerbati oltre modo“- è il commento di Articolo Uno Mdp alla luce dei quanto è successo la scorsa sera, durante la seduta del consiglio comunale convocata per affrontare la questione del risanamento e la costituzione dell’Agenzia, e al termine della quale il neo sindaco ha minacciato le dimissioni.

La comunità messinese– prosegue la nota- non può permettersi scontri e lacerazioni specie di fronte ad uno scenario avvilente. È inutile ripetere stancamente le statistiche ISTAT sull’emigrazione dei giovani, i dati dei Rapporti Caritas sulla povertà, i numeri della Camera di Commercio sulla vitalità delle imprese. Il contesto socio-economico è desolante. Occorre- dichiara il coordianatore provinciale Siracusano- una guida politico-amministrativa forte e coesa che sappia inquadrare le questioni e immaginare soluzioni. Non serve ne’ un uomo solo al comando ne’ sterili ostruzionismi, non serve agire nell’interesse delle proprie carriere politiche personali ma nel superiore interesse della città. È richiesta umiltà a tutti gli attori in campo. Il servizio di trasporto pubblico locale, come i rifiuti o la gestione dell’acqua, sono elementi decisivi per restituire vivibilità a Messina e a chi la abita. Si tratta di affrontare le questione nel merito, non serve un approccio ideologico. Parlare semplicisticamente di privatizzazione rischia di essere fuorviante e per certi aspetti antistorico: può, e deve, esistere una gestione pubblica dei servizi che ne garantisca l’universalità, specie quando si tratta di servizi essenziali. La vicenda delle chiusura delle scuole è grave. Individua un problema centrale che va però affrontato coinvolgendo dirigenti, insegnanti e forze sindacali provando a costruire una soluzione che tenga insieme il diritto allo studio e quello alla sicurezza. La questione dello sbarraccamento va affrontata, anche sperimentando una nuova impostazione del sistema: ma ciascuno deve fare la propria parte l’Amministrazione, Il Consiglio Comunale e anche la Regione Siciliana. Non è tempo di ricatti, da parte di nessuno. Il Sindaco e i Consiglieri Comunali rappresentano entrambi la volontà popolare e non è certo mantenendo uno stato di guerriglia permanente che potranno affrontare i problemi della comunità messinese. Messina non ha bisogno di salti nel buio“.