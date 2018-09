Messina, all’Unime il corso di formazione “Tecnologie e Scienze umanistiche”: iscrizioni aperte

13 settembre 2018 14:47

L’Università di Messina ha attivato il corso di formazione e aggiornamento in “Tecnologia e Scienze umanistiche: risorse per l’innovazione didattica”: iscrizioni fino al 5 ottobre

Il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina ha attivato per l’a.a. 2018-19 il Corso di formazione e aggiornamento in Tecnologia e scienze umanistiche: risorse per l’innovazione didattica, destinato a docenti di scuola secondaria e laureati magistrali di ambito umanistico. Le iscrizioni sono aperte. Il termine ultimo è venerdì 5 ottobre. Il Corso è aperto ai docenti della scuola secondaria e a tutti coloro che siano in possesso di laurea magistrale o equivalente, di ambito umanistico. Il Corso si propone di favorire l’acquisizione di una adeguata padronanza delle risorse digitali in ambito umanistico, finalizzata all’attività didattica nelle scuole secondarie nelle discipline relative agli ambiti curriculari umanistici (Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Lingua e letteratura greca, Geostoria, Storia, Storia dell’arte: quest’ultima vista in prospettiva interdisciplinare e inserita in un percorso che ha stretti punti di contatto con la letteratura latina).

Il Corso è articolato in 9 moduli (da 4, 6, 8 ore) per complessive 52 ore. I moduli sono progettati per comprendere una parte teorico-metodologica e una parte laboratoriale, che metta a frutto le conoscenze apprese in vista dell’acquisizione di reali competenze d’uso degli strumenti tecnologici multimediali e delle risorse web, e sono acquistabili sia singolarmente sia in combinazioni libere. Al termine delle attività formative, a coloro che avranno frequentato il Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.