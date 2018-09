Messina: ecco il nuovo coordinamento di CMdB

24 settembre 2018 19:48

Cambiamo Messina dal Basso elegge il nuovo coordinamento: l’organigramma sarà composto da otto elementi, eletti dall’Assemblea, suddivisi in due portavoce, quattro responsabili di macroaree tematiche e due responsabili di comunicazione e organizzazione

Domenica 23 Settembre, nella sede del Teatro dei Naviganti, in via del Santo n.67, si è svolta l’assemblea elettiva del nuovo coordinamento del Movimento Cambiamo Messina dal Basso. Il nuovo organigramma sarà composto da otto elementi, eletti dall’Assemblea, suddivisi in due portavoce, quattro responsabili di macroaree tematiche e due responsabili di comunicazione e organizzazione.

L’obiettivo strategico è tradurre in azioni concrete i temi e i valori espressi nella Carta di intenti, relativamente a rapporti con la città, con il Palazzo e con l’Europa:

– Relativamente alla città l’obiettivo è ripartire dai territori creando rete con le altre realtà cittadine attraverso l’unione sociale,politico e culturale;

– relativamente al palazzo, CMdB si porrà come sentinella vigile di quanto accade all’interno dell’ente locale e attore capace di intervenire nel dibattito cittadino e influire sull’attività amministrativa, anche dall’esterno;

– relativamente all’Europa, il Movimento sarà parte attiva ed integrante della rete delle città del cambiamento e di quei percorsi che ambiscono alla costruzione di un soggetto politico nazionale e transnazionale unito e plurale, nella consapevolezza che le battaglie che portiamo avanti a livello locale hanno bisogno di una logica di rete e di un supporto forte anche nelle sedi decisionali italiane ed europee.

Il nuovo coordinamento di CMdB risulta così composto:

– Vittoria Faranda e Giovanni Pirrotta, portavoce;

– Federico Alagna, referente area tematica culture, spazi e saperi;

– Ketty Bertuccelli, referente area tematica migrazioni e diritti;

– Daniele Ialacqua, referente area tematica mare, ambiente, territorio e beni comuni;

– Ivana Risitano, referente area tematica lavoro, sviluppo umano e benessere delle persone, metodi partecipativi e nuovi linguaggi, democrazia interna;

– Nicola Balestri, referente organizzazione;

– Luca Risitano, referente comunicazione.