Messina, De Luca e i consiglieri provano a ragionare: l’aula cederà alle richieste del sindaco? 

10 settembre 2018 20:18

De Luca incontra Cardile e i vicepresidenti: il consiglio comunale cederà alle richieste del sindaco di Messina?

Dopo i reciproci attacchi sferrati sui social e via stampa, il sindaco di Messina e il presidente del consiglio comunale si siedono al tavolo e provano a ragionare. Questo pomeriggio, come già previsto, il primo cittadino ha incontrato l’ufficio di presidenza del consiglio comunale e al termine dell’incontro ha postato sui suoi social una foto che li ritrae tutti sorridenti e seduti intorno al tavolo della stanza del sindaco.

Il post è accompagnato da un comunicato stampa che, diciamolo, rispetta la forma di un classico comunicato di un sindaco, ma non certo lo stile e il modo di comunicare del sindaco. De Luca parla di “un sereno confronto, finalizzato ad esplicitare le motivazioni che hanno indotto la Giunta all’elaborazione della proposta di modifica del Regolamento consiliare“. “Entrambe le parti– si legge nella nota- hanno comunque espresso la volontà di addivenire ad un testo condiviso nel più breve tempo possibile, al fine di garantire la massima funzionalità delle istituzioni municipali, per affrontare e risolvere le varie e gravi problematiche che limitano la ripresa socioeconomica della nostra città“. In sostanza, se richiesto dai Capigruppo, De Luca sarà disponibile ad un ulteriore incontro esplicativo della complessiva proposta. Staremo a vedere se e in che termini il consiglio accetterà di cedere alle richieste del sindaco, che in questi giorni sta facendo di tutto per imporre i suoi ritmi sul consiglio comunale (arrivando anche ad autorizzare giunta e rappresentanti delle partecipate a non prendere parte alle commissioni) e dal momento che proprio qualche ora prima dell’incontro il presidente Cardile chiedeva a Governo e Regione, se le pressioni del sindaco, esercitate anche attraverso la minaccia di dimissioni, potessero o meno considerarsi illegittime o addirittura come un abuso delle prerogative dei poteri di primo cittadino. De Luca continua a ribadire che se il consiglio comunale non dovesse accettare di modificare il regolamento, giorno 30 settembre da Piazza Duomo comunicherà le sue dimissioni alla città.