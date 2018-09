Messina, case da acquistare per le famiglie baraccate: 400 le proposte di vendita

4 settembre 2018 11:36

400 proposte di vendita di immobili da destinare alle famiglie baraccate di Messina: soddisfatto il sindaco De Luca

Confronto ieri tra il sindaco De Luca e le associazioni di rappresentanza delle agenzie immobiliari per l’acquisizione degli immobili da destinare per le attività di risanamento e sbaraccamento a Messina. Gli immobili disponibili ad essere venduti all’Agenzia per il risanamento e da destinare alla famiglie che vivono nelle baracche al momento sono 400, ma i dati, dice il sindaco, sono in aggiornamento. Soddisfatto il sindaco De Luca, che lancia un appello ai proprietari: “Considerato che si è trattato di circa 15 giorni in pieno agosto ci riteniamo soddisfatti della risposta del mercato immobiliare. Invito tutti i proprietari a contattare i nostri uffici o le agenzie immobiliari per la cessione degli immobili da destinare al risanamento”.