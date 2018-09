Messina, casse del Comune in rosso: il sottosegratario agli Interni Candiani a Palazzo Zanca

20 settembre 2018 14:46

Casse del Comune di Messina in rosso: il sottosegretario degli Interni Candiani parteciperà alla seduta della II commissione Bilancio e Politiche Finanziare, focus sulle politiche finanziare per gli enti in pre-dissesto

Lunedì 24, alle ore 11,30, alla seduta della II commissione consiliare Bilancio e Politiche Finanziarie, presieduta dal consigliere comunale Massimo Rizzo, parteciperà il sen. Stefano Candiani, sottosegretario agli Interni. Nel corso dell’incontro, di natura istituzionale, sarà affrontato il tema delle politiche finanziarie in favore degli enti locali in pre-dissesto. “L’argomento – sottolinea il presidente Rizzo – è particolarmente interessante in quanto il Comune di Messina, purtroppo, versa in condizioni economico-finanziarie precarie, e sarà utile approfondire quali siano gli strumenti attraverso i quali il governo nazionale intenda favorire una politica di risanamento finanziario. La commissione consiliare, nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo, intende porre in essere tutte le azioni necessarie a sostenere un’azione amministrativa finalizzata ad un’inversione di tendenza nell’ambito finanziario, al fine di avviare un percorso di investimenti che possano rilanciare definitivamente la nostra città”.