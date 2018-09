5 settembre 2018 14:10

Messina, il presidente Cardile convoca una seduta straordinaria per il bilancio di previsione 2018-2020

Dopo l’Agenzia per il risanamento tocca la bilancio di previsione. Dopo la seduta di ieri in cui il consiglio comunale ha espresso consenso unanime al sindaco di Messina De Luca, approvando la costituzione dell’Agenzia per il Risanamento, il civico consesso si occuperà del bilancio di previsione 2018-2020. Il presidente Cardile ha convocato una seduta straordinaria mercoledì 12, alle 18, con all’ordine del giorno“D.U.P. 2018/2020 Bilancio di previsione finanziario 2018/2020”.