Messina: il club “BiancoScudati Forever” compie un anno

Nella giornata di domani appuntamento presso il ritrovo “Elisir” a Messina, dove si traccerà il bilancio di un anno attività del club nato da una idea di Antonino Ferlazzo quando in curva ma presto trasferitosi in tribuna

Era il 7 settembre dello scorso anno quando, presso i locali del centralissimo ritrovo “Elisir” a Messina, si teneva la presentazione del nuovo club giallorosso denominato “BiancoScudati Forever”. Ideatore di questa realtà, nata in curva e poi trasferitasi in curva per motivi di incompatibilità con le altre tifoserie organizzate, è Antonino Ferlazzo, dirigente della società peloritana ai tempi di Stracuzzi presidente, che ha pensato di spostare la passione per i giallorossi dal campo alla curva.

A distanza di un anno lo stesso Ferlazzo ha deciso di riunirsi, con i propri supporters, sempre al ritrovo “Elisir”, per festeggiare il primo anno di attività del club che al momento vanta una decina di iscritti, visto che molti hanno rinunciato dopo il passaggio dalla curva alla tribuna.

L’appuntamento, alla quale sono invitati gli organi di stampa e tifosi è previsto alle ore 18:15. A seguire l’evento proseguirà in una pizzeria della zona dove avverrà il taglio della torta alla presenza, salvo imprevisti del Presidente Sciotto, del mister Infantino, del capitano e Bossa.

Possibile anche la presenza straordinaria dell’ex presidente Stracuzzi in qualità di tifoso.