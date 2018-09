Messina-Bari 0-3, le interviste: Genevier e Infantino positivi nonostante la pesante sconfitta, “il gruppo è valido, saremo protagonisti”

16 settembre 2018 18:21

Presenti in sala stampa per commentare il match contro il Bari, mister Infantino e Genevier sono sembrati ottimisti per il futuro: “Il Messina sarà protagonista”

Avrebbe dovuto regalare ordine alla manovra del Messina, ma oggi Genevier non ha brillato. L’esperto centrocampista francese nel dopo gara si è espresso così sui compagni e sulla sua condizione: “Penso di aver trovato un gruppo valido. Abbiamo le qualità per fare bene. La Serie D per me è un punto interrogativo e dovrò adattarmi. Fisicamente sto bene perché mi sono allenato, anche se farlo con la palla è un’altra cosa”. La scelta di venire a giocare in Sicilia è legata a quello che Genevier definisce un progetto importante: “Ho scelto Messina perché il progetto lo ritengo migliore rispetto a quello di altre squadre di categorie superiori. Mi sembra ci sia entusiasmo anche se oggi è un po’ calato. Messina è una bella piazza. Bisogna essere fiduciosi”. Da un suo calcio di punizione sarebbe potuto arrivare il gol dell’1-2: “C’è rammarico per la traversa. Avremmo potuto fare di più, ma sono gli episodi ad aver indirizzato la partita. Sul 2-1 magari sarebbe cambiato qualcosa. Si reagisce lavorando, dagli errori si cresce. Bisogna essere positivi nonostante la sconfitta e guardare avanti”.

L’esordio in campionato non è andato come avrebbe voluto, ma Infantino è comunque ottimista: “Il Bari è una squadra molto forte, costruita per vincere campionato. Noi abbiamo un’ottima squadra, la stiamo costruendo piano piano. Dobbiamo lavorare su di noi, conosciamo le nostre qualità. Dispiace perché nel nostro miglior momento due episodi potevano cambiarla. D’Ignazio ha commesso due falli da giallo, poi c’era un rigore su Biondi. Le partite possono cambiare da un momento all’altro. La strada è lunga, abbiamo qualità e voglia e non molliamo”.

In difficoltà sotto l’aspetto fisico, il Messina dovrà riprendersi ad allenarsi duramente in vista della prossima sfida contro il Marsala. Nel frattempo Infantino chiede scusa ai tifosi: “Controlleremo l’aspetto fisico, ancora non siamo in grado di proporre un certo gioco. Abbiamo dato la sensazione di avere un passo inferiore rispetto agli avversari. Le ripartenze hanno determinato la sconfitta. Chiedo scusa ai tifosi, ma non dobbiamo perdere entusiasmo e fiducia. Saremo protagonisti”. Il tecnico poi si sofferma sulla questione Arcidiacono, oggi assente: “Abbiamo fatto il possibile per averlo. È veloce e rapido come i loro attaccanti, ma adesso parlare degli assenti è facile. I ragazzi hanno dato tutto e per me questa è una conferma di quanto tengono al Messina. Durante la gara Arcidiacono avrebbe potuto dare il cambio di passo”.

Chiusura sugli under, determinanti in Serie D: “Oggi avevamo solo Barbera come 2001, Meo sta recuperando. Con lui possiamo schierare un Under più pronto. Sugli esterni servono le coppie perché si spendono molte energie. Dobbiamo migliorare il reparto Under per non stravolgere assetto e mentalità”.

