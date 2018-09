Biancuzzo: “L’Autostrada Messina-Palermo serve come tangenziale e deve essere dell’Anas”

10 settembre 2018 09:58

Il consigliere di circoscrizione Biancuzzo continua a portare avanti la battaglia per l’eliminazione del pedaggio Ponte Gallo a Messina e si rivolge a Comune, Regione e Governo

“L’autostrada A20 Messina-Palermo serve come tangenziale“. È quanto sostiene il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo. Il consigliere si rivolge al Comune, alla Regione e al Governo affinché il tratto in questione sia trasferito all’Anas, con la conseguente abolizione del pedaggio nel tratto di Ponte Gallo, istituito nel 1972.

“La barriera – spiega Biancuzzo- non consente l’ingresso e l’uscita in entrambi i sensi di marcia, ma esclusivamente l’entrata verso Messina e l’uscita verso Ponte Gallo Comune di Messina, dunque anche per tali ragioni, più che una tangenziale, assolve i compiti di bretella con la Strada Statale 113, agevolando in parte la viabilità dei residenti della zona nord del Comune di Messina. Il tratto di tangenziale in questione, risulta essere il più oneroso su tutto il territorio Nazionale: per percorrere circa 10 km (Ponte Gallo – Boccetta), il costo ammonta a € 1,20. Nonostante molto recentemente sia stato creato l’ ulteriore varco, denominato San Michele, con una riduzione di distanza da 10 a 6 km, i costi sono comunque rimasti invariati, risultando così proporzionalmente rincarati”.

“La situazione venutasi a creare- ricorda il consigliere– è stata oggetto di esposti e denunce da parte di associazioni di consumatori e di singoli cittadini, che hanno chiesto l’abolizione del pagamento. Il pedaggio che quotidianamente i residenti messinesi sono costretti a pagare, per effettuare trasferimenti all’interno del perimetro cittadino, oltre a costituire un inspiegabile disparità di trattamento tra cittadini dello stesso comune, grava pesantemente e vessatoriamente sugli stessi. Pertanto, ritenendo il pedaggio per attraversare Messina non dovuto, nel periodo 25 Marzo 2017 al 24 Settembre 2017 è stata organizzata una raccolta di 9384 firme tra i cittadini a sostegno della presente petizione”.

“In conclusione, tenuto conto dei continui e ripetuti disinteressamenti alla questione, da parte delle Autorità competenti, tutti i firmatari della presente petizione chiedono agli Organi in indirizzo l’eliminazione del pagamento del pedaggio autostradale presso la bretella allo svincolo ed all’entrata della tangenziale di Messina Nord – Ponte Gallo in quanto insistente sul perimetro cittadino”. Da qui la proposta di Biancuzzo prevede di modificare la concessione autostrade ministeriale al Consorzio Autostrade Siciliane ed il trasferimento dell’intera tangenziale della Città metropolitana di Messina, compresa tra i caselli di Tremestieri sulla A18 e di Ponte Gallo sull’A20, ad ANAS:

“Il tutto- sostiene il consigliere– in analogia a quanto già da anni effettuato per la tangenziale di Catania, che è priva di pagamento di pedaggio e avvalorato dal fatto che il Ministero ha già sancito formalmente che gli svincoli denominati Giostra ed Annunziata, rientranti nella tangenziale sempre A20, non fanno parte del sistema autostradale in concessione al CAS. Infine, si osserva come, la tangenziale non possiede i requisiti autostradali e come tale deve essere esclusa dalla concessione autostradale ed assegnata in gestione ad ANAS e conseguentemente priva di pagamento di pedaggio, come da tutte le strade gestite dall’ANAS”.