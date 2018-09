Messina: sorpreso a rubare sulla A20, 27enne arrestato [NOME e DETTAGLI]

29 settembre 2018 11:40

Messina: la Polizia di Stato sorprende messinese a rubare sulla A20. Arrestato per i reati di furto e ricettazione

I poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale A20 l’hanno notato nei pressi dello svincolo autostradale Boccetta, intento a caricare transenne in ferro nel cofano dell’auto. Trattasi di Francesco Barbuscia, 27 anni, messinese, arrestato ieri mattina per i reati di furto aggravato e ricettazione. Vistosi scoperto, ha tentato la fuga a bordo dell’auto ma è stato velocemente bloccato e arrestato. All’interno dell’auto i poliziotti hanno trovato altro materiale ferroso, tre transenne spartitraffico e un cancello in ferro, e attrezzi di vario tipo tra cui una cesoia ed un ponte edile con relative pedane. L’uomo sarà giudicato stamani con rito direttissimo. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.