Messina: consegnato un altro alloggio del progetto Capacity

21 settembre 2018 15:04

Assegnato un altro alloggio del progetto Capacity per Messina

Alla presenza del sindaco Cateno De Luca, nell’ambito del progetto Capacity è stato sottoscritto oggi, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, un nuovo contratto per la consegna di un alloggio agli aventi diritto. L’atto è stato siglato davanti al notaio Enrico Siracusano dalla famiglia Rao Salvatore, alla quale, prendendo atto della documentazione prodotta da Ecos-med s.c.s., partner nel progetto, è stato riconosciuto lo status di beneficiaria del Capitale personale di capacitazione, avendo la stessa individuato un’abitazione adeguata alle proprie esigenze, compatibile con i vincoli economici del progetto e delle proprie disponibilità finanziarie. In questo caso il capitale assegnato è risultato inferiore alla quota massima consentita dal progetto Capacity, pari a 80 mila euro. “Quando si restituisce il sorriso ad una famiglia – ha dichiarato il Sindaco – non si può che essere soddisfatti e significa che un buon amministratore ha assolto al proprio compito. Ribadisco però che quanto dovrebbe rappresentare la normalità, passi purtroppo invece per una conquista e ciò non è positivo”.