Messina: la ripresa al San Filippo, Genny Russo in gruppo

5 settembre 2018 15:22

Messina: ripresa degli allenamenti ieri pomeriggio al San Filippo con una seduta divisa in due parti

Ripresa degli allenamenti ieri pomeriggio al San Filippo con una seduta divisa in due parti. La squadra ha inizialmente svolto una parte atletica e poi Infantino ha fatto chiudere l’allenamento con una partitella a campo ridotto. Domani è prevista una doppia seduta di allenamento.

“Ho un ricordo bellissimo di tre anni, Messina in queste categorie non c’entra nulla. E’ un motivo d’orgoglio giocare per la maglia giallorossa. Sono stato felice di sposare questo progetto”, sono state le parole di Genny Russo al termine dell’allenamento.