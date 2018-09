Serie D, verso Messina-Marsala: oggi doppia seduta, in tre fermi ai box

26 settembre 2018 23:00

Serie D, verso Messina-Marsala. Lo staff tecnico guidato da Pietro Infantino in mattinata ha fatto svolgere dei test sulla forza, mentre nel pomeriggio il lavoro è stato concentrato sull’aspetto tattico con partitella a ranghi misti

Doppia seduta oggi al Franco Scoglio per il Messina. Lo staff tecnico guidato da Pietro Infantino in mattinata ha fatto svolgere dei test sulla forza, mentre nel pomeriggio il lavoro è stato concentrato sull’aspetto tattico con partitella a ranghi misti. Non si è allenato Davide Sarcone che nel match di domenica scorsa contro l’Igea ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e nei prossimi giorni, dopo la riduzione dell’ematoma, sarà sottoposto ad un secondo esame strumentale. Fermo anche Luciano Rabbeni a causa di un problema muscolare dovuto ad un affaticamento. A riposo anche Siny M’Baye Ba che ha effettuato delle terapie di recupero. Domani in programma un’altra doppia seduta.