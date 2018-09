5 settembre 2018 20:29

Messina, Agenzia per il Risanamento: venerdì l’atto dal notaio

L’Agenzia per il risanamento nascerà ufficialmente venerdì pomeriggio, quando verrà costituita davanti al notaio. Lo comunica il sindaco di Messina nella sua pagina fb, dove ha postato la relativa documentazione cartacea. Sempre venerdì, alle 12, scadranno inoltre i termini per l’acquisizione dei curricula per gli organi sociali della costituenda agenzia.