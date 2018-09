Messina, Agenzia per il Risanamento: ecco l’avviso per la nomina del CdA e del Collegio dei revisori

6 settembre 2018 11:01

Agenzia per il Risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina: pubblicato l’avviso per la nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione e di tre membri per il Collegio dei revisori

E’ in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e nelle sedi circoscrizionali l’avviso pubblico per la nomina di 3 (tre) membri, di cui 1 (uno) con funzioni di Presidente, quale Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina (A.ris.Me.) ai sensi dell’art. 6 dello Statuto A.ris.Me., approvato con Deliberazione n. 46/C del 04.09.2018; e di 3 (tre) membri, di cui 1 (uno) con funzioni di Presidente, quale Collegio dei Revisori dell’Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina (A.ris.Me.) ai sensi dell’art. 10 dello Statuto A.ris.Me., approvato sempre con Deliberazione n. 46/C del 04.09.2018. Gli interessati dovranno far pervenire la propria proposta ovvero, manifestazione di disponibilità, in carta semplice, firmata in calce (a pena esclusione), con la specifica del Codice a fianco di ciascuna nomina indicato e della carica per la quale si vuole concorrere (Presidente e/o Componente) unitamente a curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato, aggiornato, contenente tutti i dati e gli incarichi ricoperti, sia attuali che passati, entro le ore 12 di venerdì 7 settembre, tramite P.E.C. all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it; oppure presentata a mano all’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Palazzo Zanca. In entrambe le due ultime modalità, la busta chiusa e sigillata dovrà recare l’indirizzo: SINDACO COMUNE DI MESSINA – UFFICIO DI GABINETTO – PIAZZA UNIONE EUROPEA, 98122 – MESSINA, nonché la dicitura “Nomina – Componente/Presidente – Collegio di Amministrazione e/o Collegio dei Revisori dell’Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina (A.ris.Me.) – Specifica del relativo Codice a fianco di ciascuna nomina oggetto dell’Avviso”.