Messina, arrivano i 500 mila euro per il Risanamento

10 settembre 2018 19:02

Arrivano i 500 mila euro per il Risanamento a Messina, entro venerdì la somma sarà trasferita nelle casse del Comune

Entro venerdì prossimo i 500mila euro destinati al risanamento saranno materialmente trasferiti nelle casse del Comune di Messina. Lo comunica il sindaco De Luca, che entusiasta commenta:

“Ringrazio la regione per la celerità dimostrata a conferma che il Presidente Nello Musumeci e l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone sul risanamento e sbaraccamento intendono mantenere gli impegni assunti e far recuperare alla comunità di Messina il tempo perduto. Con questo atto le somme, 500 mila euro, per l’agenzia non potranno più essere destinate ad altre finalità da parte della regione siciliana“.