Messina, raccolta straordinaria rifiuti: disposte modifiche alla viabilità

1 settembre 2018 13:26

Disposte limitazioni viarie a Messina per consentire il posizionamento dei cassoni carrabili

Per consentire alla MessinaServizi Bene Comune il posizionamento di cassoni carrabili per l’attivazione dei servizi di raccolta straordinaria dei materiali ingombranti e suppellettili, sono state disposte limitazioni viarie. Pertanto dalla mezzanotte di oggi fino alle 18, è vietata la sosta, per una lunghezza di 15 metri, sul lungomare di Santa Margherita, nella I circoscrizione; nel parcheggio Palmara, III circoscrizione, e in piazza San Giovanni Bosco, nel villaggio San Matteo, V circoscrizione.