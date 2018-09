Maurizio Martina racconta la sua vita prima del Pd ai microfoni di StrettoWeb: il cameriere, il cartongesso, la fabbrica tessile e Berlinguer [INTERVISTA VIDEO]

6 settembre 2018 18:25

Pd, ecco la prima vita del segretario Martina: “ho fatto molta gavetta e tanti lavori prima di diventare ministro e segretario dem”

Maurizio Martina, segretario del Partito Democratico, si confessa ai microfoni di StrettoWeb, intervistato in esclusiva da Vanni Zagnoli, in cui raccolta la sua vita prima dei Dem e dell’impegno politico. L’ex ministro afferma: “sono un uomo nato e cresciuto il provincia di Bergamo. Ho iniziato il mio impegno politico nei Ds: ho avuto la fortuna di intraprendere un percorso che, dal basso, mi ha portato a frequentare le sezioni, laurearmi in Scienza Politiche, sono ad arrivare ad essere nominato prima ministro e poi segretario di un partito”. Il leader democratico prosegue: “ho fatto l’operaio, il sindacalista, il cartongesso ed il cameriere per 6 anni. Potrei tranquillamente fare le pizze”. Sui suoi riferimenti politici ammette: “sono cresciuto leggendo Enrico Berlinguer e sono diventato un fan di Obama. Non so se farò per sempre politica, di sicuro mi piace”.