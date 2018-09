“Mare Terapia”: i ragazzi del Camelot ospiti alla Lega Navale di Messina

25 settembre 2018 20:05

Alla Lega Navale di Messina due giornate dedicate al mare allo sport e all’arte: ospiti i ragazzi del Centro Camelot

Il martedì e giovedì non sono mai mancati al loro appuntamento con il mare, sono stati bene nel lido della Lega Navale di Messina, i ragazzi e le ragazze del Centro diurno “Camelot” si sono sentiti come ogni anno a casa loro. Nel loro percorso estivo dedicato al mare hanno svolto tante attività, dal semplice bagno, alla gita in barca nelle acque dello Stretto, lezioni di pesca sportiva e per la prima volta anche una lezione di Joga in spiaggia.

L’ultima giornata di mare è stata dedicata al relax in spiaggia e poi in tarda mattinata ai saluti, con la vicepresidente della Lega Navale Sezione di Messina avv.to Aurelia Jannello alla quale i “Ragazzi e le Ragazze” del Camelot, hanno donato un set di otto piastrelle artistiche realizzate con le loro mani e con il supporto delle educatrici. Rosario Lo Faro presidente dell’Associazione “L’Aquilone Onlus”, che da 13 anni si dedica alla “Mare Terapia”, inserita nel più ampio progetto “Un Mare da vivere senza barriere” ha omaggiato alla Lega Navale, una stampa a firma del Maestro Alex Caminiti e realizzata per il sostegno del progetto. Lo Faro inoltre ha dichiarato: “Gli utenti del Camelot, hanno cercato e poi trovato il modo giusto per dire grazie a chi li ha ospitati per tutta l’estate, loro spesso non hanno la padronanza delle parole per dire grazie, lo si capisce dai gesti e dai loro sguardi. Il gesto di creare e poi donare è stato molto sentito e lo hanno fatto con il cuore”.

La “Mare Terapia” inserita nel più ampio progetto “Un mare da Vivere… senza Barriere” ideato dall’Associazione L’aquilone Onlus del presidente Lo Faro, utilizza da oltre due lustri il mare e la navigazione come mezzo efficace per la riabilitazione e la formazione, oltre che per il potenziamento del carattere, specialmente, in presenza di soggetti affetti da disturbi psichiatrici.

L’iniziativa durante il suo percorso ha saputo coinvolgere importanti partners come: la Capitaneria di Porto di Messina, “Lega Navale Italiana” Sezione di Messina, il Centro Diurno “Camelot”, Modulo Dipartimentale Salute Mentale Messina Nord, l’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale ANFFAS, di Messina, l’Associazione “Anch’io sindrome di Down” e altre importanti realtà dell’area metropolitana. Nel progetto particolare importanza riveste il ruolo della “Lega Navale”, che oltre a mettere a disposizione il lido e i locali a mare della sede di Grotte, da un sostanziale apporto, con l’ausilio di esperti nel settore della marineria.