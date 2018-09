Manovra: Salvini, visioni diverse ma c’è contratto firmato

19 settembre 2018 20:40

Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Ci stanno visioni diverse però c’è un contratto che abbiamo firmato, è giusto rispettare vincoli esterni però non ti puoi impiccare all’uno virgola 58”. Così il vicepremier Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Stasera Italia’ su Retequattro, a proposito dei contrasti tra l’altro vicepremier Luigi Di Maio e il ministro dell’Economia Giovanni Tria sulla manovra.

“Noi -aggiunge il ministro dell’Interno- stiamo mettendo i contenuti facendo cose serie, se poi il risultato finale è 1,8, 2,2, 2,6, ci stanno lavorando i tecnici”. Salvini conferma quindi interventi su flat tax, reddito di cittadinanza e legge Fornero: “per serietà gli italiani non si aspettano tutto e subito, le promesse alla Renzi abbiamo visto che fine hanno fatto, vogliamo durare cinque anni, siamo qui da tre mesi, dimostriamo che passiamo alle parole ai fatti”.