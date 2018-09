22 settembre 2018 16:38

Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Approfitto per ribadire la piena compattezza e unitarietà del Governo nella elaborazione della manovra economica”. Lo dichiara il premier Giuseppe Conte in una nota. “Sono giorni molto intensi e stiamo lavorando tutti, con il sostegno delle strutture amministrative, per realizzare le riforme più idonee a rilanciare la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del nostro Paese”.