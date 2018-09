A Mammola (RC) un momento solenne dedicato agli artisti: grande partecipazione alla messa di Padre Monteleone

17 settembre 2018 20:21

Un inno all’Arte e alla Bellezza domenica 16 settembre con grande partecipazione all’evento dedicato agli Artisti calabresi nell’Eremo di San Nicodemo nel comune di Mammola

Un luogo di culto incantevole di grande importanza spirituale e d’immenso valore carismatico ha affascinato i molti fedeli (artisti e non) presenti alla solenne celebrazione presieduta da Padre Ernesto Monteleone Sacerdote Eremita che vive da un quarto di secolo nell’Eremo di San Nicodemo sui Monti della Limena nel comune di Mammola. L’incontro tra laicità, arte (in tutte le sue forme e componenti) e fede ha trasformato un sito unico e suggestivo in un “cenacolo” di preghiera riunendo Artisti da tutta la Calabria. Tutto ciò grazie all’idea di Nicodemo Vitetta Presidente del Club per l’UNESCO e della Pro Loco UNPLI di Gioiosa Jonica con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Mammola e in collaborazione con il Lions Club di Roccella Jonica. Vitetta ha scelto si celebrasse la Messa per gli Artisti in un luogo di raccoglimento suggestivo, unico per la sua bellezza e lontano dai fragori del caos quotidiano. La cerimonia è stata arricchita dai canti religiosi del Maestro di canto Tenore Isidoro Galdino (direttore dei coristi della Diocesi di Locri – Gerace) e dalla Maestra Annalisa Barillaro all’organo. Le musiche sapientemente eseguite hanno coinvolto in una sola emozione i numerosi partecipanti alla Santa Messa. Non si è trattato di una celebrazione tradizionale, ma di un solenne momento dedicato agli Artisti, assoluti protagonisti con la sentita “processione offertoriale” che ha sublimato il momento religioso in una circostanza valoriale nella quale i convenuti hanno voluto donare un importante segno della loro arte e creatività, rendendo l’atmosfera unica e particolarmente mistica. In pratica, una esaltazione al bello e alla ricerca di Dio. All’offertorio gli Artisti hanno partecipato con un simbolo della loro arte, donando apprezzabili opere che hanno attratto l’attenzione di Padre Ernesto, il quale ha gradito l’esempio di condivisione di queste persone d’animo nobile e creativo. Al termine della Santa Messa il gruppo ha avuto modo di trascorrere alcune ore di relax e cultura. Infatti, a pochi passi dall’Eremo di San Nicodemo, in una Tenuta anch’essa isolata dal mondo, sono stati realizzati numerosi eventi culturali con il coinvolgimento di tante persone che hanno testimoniato il “senso” della giornata, alternando momenti di alta gastronomia proposta dallo Chef del ristorante con prodotti della cucina tradizionale “mammolese”. Tra i tanti ospiti che hanno partecipato all’evento: il Presidente del Lions Club di Roccella Jonica Dott. Domenico Leonardo; l’ex Assessore regionale On. Federica Roccisano; il Direttore del Dipartimento della Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria, Dott. Guido Sansotta; l’Avv. Gianfranco Procopio del Foro di Vibo Valentia; la Prof.ssa Bruna Filippone (referente nazionale) Pari Opportunità MIUR. Numerosi gli illustri Artisti alcuni nella doppia “veste” di stimati eccellenti professionisti e notevoli artisti per passione, tutti gratificati dalla consapevolezza di avere trascorso una straordinaria giornata nel segno della convivialità e dell’amicizia “senza frontiere”.