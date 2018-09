Mafia: gara scuolabus truccata, imprenditore minacciato ‘il Comune sa tutto’

19 settembre 2018 13:04

Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Ascoltato dai pm aveva giustificato la rinuncia all’appalto con “ragioni economiche”. “L’affare non era conveniente” aveva spiegato senza convincere troppo gli inquirenti. Le cimici piazzate nella sua auto, però, hanno consegnato agli uomini dell’Arma un’altra verità. L’imprenditore di San Giovanni Gemini (Agrigento) vincitore della gara per il servizio di scuolabus a Castronovo di Sicilia per l’anno scolastico 2016/2017, poi affidato alla ditta di un mafioso, era stato minacciato. Pressioni e intimidazioni esercitate, secondo l’accusa, da Antonino Biancorosso, l’uomo per il quale lunedì scorso si sono aperte le porte del carcere e che diversi collaboratori di giustizia hanno indicato come correggente della famiglia mafiosa di Castronovo di Sicilia e “imprenditore di sistema”.

I carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi (Palermo) hanno notificato a Biancorosso, già sorvegliato speciale e condannato per associazione mafiosa, un’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito dell’inchiesta che ha fatto luce sull’appalto truccato per il servizio di scuolabus nel Comune del Palermitano. A vincerlo era stata la ditta dell’Agrigentino, ma Biancorosso, andato su tutte le furie all’apertura delle buste, si era subito attivato per ‘convincere’ i vincitori a farsi da parte. “Il tenore della conversazione (dell’imprenditore minacciato e della moglie, ndr) – scrive il gip nell’ordinanza di custodia cautelare che ha colpito Biancorosso e segretari e funzionari comunali – non solo dimostra che entrambi i coniugi avevano dichiarato il falso al pm, negando di avere subito minacce per rinunciare all’appalto, ma chiarisce anche che avevano il timore di essere indagati per non avere denunciato l’estorsione”. “Se tu dici che mi ha minacciato e io ho perso, mi sa che tu vieni indagato. Perché lo dovevi denunciare subito… per racket, per estorsione… antimafia questa è…” ragiona l’imprenditore con la moglie.