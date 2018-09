Messina, festeggiamenti della Madonna delle Grazie: ecco tutte le info utili sulla viabilità

6 settembre 2018 13:51

A Messina e a Rodia i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie: ecco come cambia la viabilità

In occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, che si svolgeranno nei villaggi Pace e Rodia a Messina, sono stati disposti provvedimenti viari. Sabato 8, dalle ore 18 alle 20 circa, sarà vietato il transito lungo la discesa del torrente Pace ed in via Consolare Pompea per il tempo strettamente necessario alla parata della banda musicale; dalle 23.15 circa, il divieto vigerà in via Consolare Pompea, tra il ponte di Fiumara Guardia a nord ed il bivio per il cimitero di Pace a sud, per consentire lo svolgimento della manifestazione “U cavadduzzu e l’Omu Sabbaggiu”; mentre domenica 9, dalle 19, non si transiterà in via Consolare Pompea, tra il ponte di Fiumara Guardia a nord e l’inizio del villaggio di Contemplazione a sud, per il passaggio della processione del simulacro della Madonna delle Grazie. Sempre sabato 8, a Rodia, dalle ore 15 alle 24, per agevolare l’entrata e l’uscita del Simulacro della Madonna delle Grazie dalla chiesa parrocchiale, nella piazza del villaggio, vigerà il divieto di sosta temporaneo nello spazio antistante la chiesa e lungo tutto il perimetro della piazzetta adiacente.