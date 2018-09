Lombardia: Bolognini visita banco alimentare Muggiò, insieme contro povertà

13 settembre 2018 21:10

Milano, 13 set. (AdnKronos) – “Individuare criteri per dare giusto peso al volontariato sociale, ma anche alla professionalità con cui sa offrire soluzioni. Premiare la rilevanza degli interventi che sa mettere in campo sul territorio. Considerare la capacità di coinvolgere le aziende che condividano la sua policy e di aggregare le strutture beneficiarie, senza sostituirle ma anzi valorizzandole”. Sono alcuni degli aspetti sottolineati dall’assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, in visita oggi alla sede del banco alimentare di Muggiò, in Brianza.

“Confrontarmi con una realtà di questo tipo -spiega Bolognini- è uno stimolo per fare sempre di più e meglio a sostegno di tutti. Penso ai contratti di quartiere, al mondo della protezione civile, alle situazioni delle nostre città che hanno bisogno di un’iniezione di fiducia e di creatività intelligente”.

Nel 2017 il banco alimentare ha distribuito 18.711 tonnellate di alimenti a 290 mila circa persone.