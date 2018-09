3 settembre 2018 22:16

I ribelli avanzano, si combatte a 6 chilometri da Tripoli. Detenuti in fuga dalle carceri. Il premier Serraj chiede aiuto a Misurata

Libia nel caos. I ribelli avanzano, si combatte a 6 chilometri da Tripoli. Detenuti in fuga dalle carceri. Il premier Serraj chiede aiuto a Misurata. L’Italia intanto esclude un intervento doi forze speciali. Salvini attacca la Francia per la situazione nel Paese: ‘La Libia non è più un porto sicuro? Chiedete a parigi’, dice il vicepremier. Gli italiani a Tripoli per ora non si sentono in pericolo, ma c’è il rischio escalation.