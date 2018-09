Leu: Grasso, lavoriamo al nostro congresso e parliamo meno di quello Pd

22 settembre 2018 20:59

Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Il 26 maggio abbiamo deciso di fondare un nuovo soggetto politico di sinistra in un momento in cui l’ondata razzista e fascista è più forte. Ricostruire è un dovere, e dalle fondamenta, con la partecipazione dei cittadini. Dobbiamo cercare di dare voce a tutti coloro che vogliono andare avanti. La paura è che si guardi troppo altrove, si commenta troppo il congresso del Pd e si lavora poco per il nostro, ma dai territori arrivano segnali chiari, si chiede di andare avanti sul nostro percorso”. Lo ha detto Pietro Grasso alla festa di Mdp.