Letizia Paternoster campionessa di ciclismo e valori umani e sportivi

17 settembre 2018 22:30

Giovane testimonial UNVS, borsa di studio per gli ottimi risultati scolastici e sportivi, Atleta dell’Anno 2016 della sezione dei Veterani di Trento presieduta da Luciano Vanz. E in questa stagione al debuttonella categoria elite appena 19enne, dopo i tanti trionfi delpassato, ha subito incassato ben tre titoli europei e un bronzo supista. Letizia Paternoster una predestinata. A tre anni era giàsalita in bicicletta e a sette otteneva le prime affermazioni.Successi frutto delle proprie capacità, ma anche di un fondamentaleapporto ricevuto dalla famiglia. Mai pressioni, capacità di direcepire le critiche e di accettare anche le sconfitte. Insegnamentiche, forgiati ai positivi risultati scolastici, e alle affermazioniciclistiche, fanno di Letizia un modello ideale della concezionesportiva dei valori professati dai Veterani dello Sport.