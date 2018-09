5 settembre 2018 19:50

Lavoro, per l’Ilva “verrà formulata una proposta di assunzione a tempo indeterminato a 10.300 lavoratori”

LAVORO– Per l’Ilva “verrà formulata una proposta di assunzione a tempo indeterminato a 10.300 lavoratori”. Così si legge nella bozza di verbale di accordo sul tavolo al Mise, dove è in corso la trattativa in ristretta, in cui si specifica che le assunzioni saranno ripartite in 10.100 entro il 31 dicembre 2018 e 200 entro il 31 dicembre 2021.