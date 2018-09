Dal 23 al 25 Novembre 2018 una tre giorni ricca di novità, che porterà nella cornice di Taormina espositori da tutta la Sicilia: abiti da sposa e da sposo, location, catering, allestimenti, addobbi floreali, wedding planner, fotografi, make up & hair stylist, agenzie di viaggio, liste nozze, auto da cerimonia, musicisti, animazione e non solo.

Non solo questo: Sposa Sicilia vedrà sfilare brand internazionali che porteranno le loro collezioni 2019 in passerella, quali Nicole Spose, Sincerity by Justin Alexander e altri.

Un’occasione perfetta per visitare le location della zona, scoprire le ultime novità del mondo del wedding e avere tutti i migliori fornitori in un’unica location.