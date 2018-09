Messina, Klikovac al Cus: grande attesa per l’esordio in vasca la stella montenegrina

13 settembre 2018 12:45

A Messina la stella montenegrina del nuoto, i compagni di squadra, che han già cominciato la preparazione in attesa dell’inizio del campionato, si attendono tanto dall’arrivo del carismatico giocatore che vanta un curriculum straordinario

Grande attesa a Messina per vedere nella vasca del CusUnime la stella montenegrina Filip Klikovac. Grande entusiasmo tra i tifosi e lo staff tecnico per il nuovo acquisto. I compagni di squadra, che han già cominciato la preparazione in attesa dell’inizio del campionato, si attendono tanto dall’arrivo del carismatico giocatore che vanta un curriculum straordinario. L’atleta, il cui arrivo è previsto in città per fine mese, si dimostra già entusiasta della nuova esperienza: “Ho collezionato tante presenze in campionato di prima fascia e per me questa è la primissima volta che mi cimento in una serie A2. Sono felice, però, della mia scelta. Tutto è nato quasi per gioco: qualche battuta di Cesare Russo, un amico con il quale ho giocato a Cagliari qualche anno fa, si è trasformata in un progetto ben articolato. Poi i contatti con il tecnico Sergio Naccari: il rapporto è stato da subito chiaro ed il progetto mi ha entusiasmato. Non è stato semplice scegliere perché fortunatamente ho ricevuto richieste da tutta Europa ma alla fine sono molto contento della scelta: si tratta di uno dei campionati di A2 più belli degli ultimi anni e son certo che ci divertiremo. Ho seguito nell’ultimo periodo la squadra: è un bel collettivo e qualche mio nuovo compagno l’ho incrociato in acqua in passato. Un bel gruppo che sono certo si toglierà tante soddisfazioni, mettendo il cuore in ogni partita per far appassionare i tifosi e Messina. Sono molto contento della scelta, torno in Italia dopo un anno lontano e qua mi sono trovato sempre molto bene. La Sicilia, poi, è un posto meraviglioso e sono molto entusiasta.

In chiave Nazionale non credo che la scelta dell’A2 precluda il mio cammino. Ho maturato ormai tanti anni di esperienza internazionale e sono convinto che questa esperienza mi darà gli stimoli giusti per prepararmi al meglio e continuare il mio percorso in Nazionale”.