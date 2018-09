Judas the Guess in scena al Teatro Greco di Tindari

10 settembre 2018 11:06

Domani a Tindari in scena “Judas, the guess”

Domani, martedì 11 settembre, alle ore 21 al Teatro Greco di Tindari e domenica 16 settembre, alle ore 17, al Parco Archeologico di Selinunte andrà in scena EsosTheatre – Il teatro degli Esoscheletri di Sasà Neri con “JUDAS. The guess”, presentato da Wish – World International Sicilian Heritage nell’ambito della BIAS 2018 | Biennale Internazionale Arte Contemporanea Sacra delle religioni dell’umanità dal titolo “Porta | Porta Inineris Longissima Dicitur Esse”. Sul palco Davide Colnaghi (Judas), Gianluca Minissale (Jeshua) e gli oltre 50 performer EsosTheatre, tutti messinesi e le special guest Solveig Cogliani, Chiara Modica Donà Dalle Rose, Sarita Marchesi, Rosa Mundi e Marcello Consiglio. Tra gli altri, dietro le quinte, Claudia Bertuccelli alle coreografie, Chiara Caravella vocal coach, Giulio Decembrini direzione musicale e corale e arrangiamenti, Simone Lo Presti ingegnere del suono, anche loro tutti messinesi.