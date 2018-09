Irritec Costa d’Orlando: tutto pronto per la sfida al PalaValenti con la Green Basket

14 settembre 2018 10:45

I ragazzi di coach Condello pronti all’appuntamento al PalaValenti di Capo d’Orlando

Amichevole di ritorno tra Irritec Costa d’Orlando e Green Basket Palermo, che dopo la sfida del “PalaMangano” di mercoledì tornano a confrontarsi, questa volta al “PalaValenti” di Capo d’Orlando. L’incontro avrà inizio alle ore 18:00 di sabato 15 settembre.

Già in quel di Palermo si sono visti importanti progressi per la squadra del presidente Giuffré, che è però alle prese con qualche acciacco fisico. Nulla di preoccupante, visto il periodo della stagione. Nella match contro i biancoverdi, coach Condello potrà comunque attingere dalla panchina per continuare quel percorso di preparazione che porterà i paladini all’esordio, il 7 ottobre, nel campionato di Serie B Old Wild West girone D. C’è molto da rodare e questa amichevole tornerà certamente utile allo staff orlandino per trarre nuovi spunti e valutazioni.

Palla a due fissata per le 18:00 di sabato 15 settembre presso il “PalaValenti” di Capo d’Orlando, ingresso libero.