11 settembre 2018 19:42

Incontri FAI al tramonto: da Rhegion a Reggio tra storia e miti

E’ il Mediterraneo, declinato nelle sue sfumature storiche e culturali di ieri e di oggi, il perno attorno al quale hanno preso vita gli “Incontri FAI al tramonto 2018”. Quattro appuntamenti, ideati e realizzati dal Gruppo FAI Giovani di Reggio Calabria, attraverso i quali sondare il Mare Nostrum quale ricca “via d’acqua” sulla quale si sono incontrati nei secoli – e continuano ad incrociarsi – miti, saperi, persone e storie. Anche il terzo incontro si terrà presso il giardino della Villa De Nava antica Biblioteca Comunale di Reggio Calabria – in via Demetrio Tripepi – ed è realizzato in collaborazione con il Settore Cultura dell’amministrazione comunale.

Giovedì 13 settembre ore 18 – Daniele Castrizio: “Reggio e il mare tra porto e fortezze”.

Daniele Castrizio, profondo conoscitore del mondo antico e bizantino e professore associato di Numismatica presso l’Università degli Studi di Messina. Ha partecipato agli scavi archeologici ad Antinoe in Egitto. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi, tra cui “I Bronzi di Riace. Ipotesi ricostruttiva” e collabora come antichista con varie emittenti televisive nazionali.